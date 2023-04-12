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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.04.2023 09:12
***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, 
"Cevizli Mahallesi, Zuhal Sokak Bina N46 D:9 Ritim İstanbul Maltepe, İstanbul"
  adresinde irtibat bürosu açmak üzere yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.04.2023 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136630


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BIST En Aktif Hisseler10:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 23,98 4.701.351 % 10,00  
EDIP 8,59 27.389.708 % 9,99  
ATSYH 107,50 1.022.648 % 9,69  
KUVVA 42,00 292.110 % 9,26  
BURCE 64,35 10.510.147 % 6,28  
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10:16 Alış Satış %  
Dolar 19,3088 19,3136 % 0,15  
Euro 21,0877 21,1044 % 0,37  
Sterlin 23,9292 24,0492 % 0,10  
Frank 21,3156 21,4440 % 0,17  
Riyal 5,1324 5,1581 % 0,07  
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10:16 Alış Satış %  
Altın Ons 2.015 2.015 11,19  
Altın Gr. 1.252 1.252 8,53  
Cumhuriyet 8.487 8.615 37,00  
Tam 8.581 8.660 43,00  
Yarım 4.191 4.237 20,00  
Çeyrek 2.095 2.119 11,00  
Gümüş.Ons 25,29 25,33 0,25  
Gümüş Gr. 15,71 15,73 0,17  
B. Petrol 85,80 85,80 0,19  
Seans Raporu 10:16
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