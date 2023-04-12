***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2023 09:12
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin,
"Cevizli Mahallesi, Zuhal Sokak Bina N46 D:9 Ritim İstanbul Maltepe, İstanbul"
adresinde irtibat bürosu açmak üzere yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.04.2023 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136630
BIST
10:165.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 5,92
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.138
En Düşük
5.121
10:1619,3136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0292
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3273
En Düşük
19,2721
10:1621,1044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0772
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,1655
En Düşük
20,9931
10:161.251,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,45
|Açılış
|: 1.251,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler10:16
|MARKA
|23,98
|4.701.351
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|27.389.708
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,50
|1.022.648
|% 9,69
|
|KUVVA
|42,00
|292.110
|% 9,26
|
|BURCE
|64,35
|10.510.147
|% 6,28
|
|ONCSM
|111,60
|21.526.069
|% -7,00
|
|HEDEF
|22,02
|12.735.807
|% -6,85
|
|MSGYO
|5,89
|93.947
|% -4,54
|
|ATLAS
|3,31
|445.775
|% -4,34
|
|YYAPI
|2,95
|21.146.074
|% -4,22
|
|KOZAL
|22,72
|565.901.208
|% 1,79
|
|THYAO
|133,90
|535.289.606
|% 0,68
|
|ISCTR
|12,23
|311.131.339
|% 0,66
|
|SISE
|44,40
|292.738.892
|% 0,82
|
|GESAN
|83,35
|221.981.993
|% -1,36
|
|ZOREN
|5,33
|150.838.089
|% -0,56
|
|ISCTR
|12,23
|311.131.339
|% 0,66
|
|KOZAL
|22,72
|565.901.208
|% 1,79
|
|EKGYO
|7,11
|173.945.319
|% 0,98
|
|SKBNK
|2,60
|61.235.245
|% 1,56
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3088
|19,3136
|% 0,15
|
|Euro
|21,0877
|21,1044
|% 0,37
|
|Sterlin
|23,9292
|24,0492
|% 0,10
|
|Frank
|21,3156
|21,4440
|% 0,17
|
|Riyal
|5,1324
|5,1581
|% 0,07
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|11,19
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|8,53
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.581
|8.660
|43,00
|
|Yarım
|4.191
|4.237
|20,00
|
|Çeyrek
|2.095
|2.119
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|15,71
|15,73
|0,17
|
|B. Petrol
|85,80
|85,80
|0,19
|