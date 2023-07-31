***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, "Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Plaza N1 Kat:4 Edremit, BALIKESİR" adresinde bulunan Edremit İrtibat Büromuzun 31.07.2023 tarihi itibariyle kapatılmasına, müşterilerin genel müdürlük nezdine aktarılmasına, bu hususta III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 42'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilmesi