***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.01.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında oybirliğiyle bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan ve halka arz sürecimizde gerek sermaye piyasaları alanındaki mesleki tecrübesi gerekse özverili çalışmalarıyla Şirketimize önemli katkılarda bulunan Sn. Hakan GÜÇLÜ'nün iş yoğunluğu nedeniyle 2023 Ekim ayı sonu itibarıyla hâlihazırdaki bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198289BIST