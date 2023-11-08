***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.11.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında Sn. Hakan GÜÇLÜ'nün görevinden istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurul onayına sunulmak üzere Sn. Hakan GÜÇLÜ'nün kalan süresi kadar Sn. Hüsnü Cemal YANGÖZ'ün atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215997BIST