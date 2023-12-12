***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2023 19:04
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, "Çınarlı Mahallesi Kemal Sunal Sokak Bina No. 1 K. 1 Bağımsız Bölüm No. 3 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ" adresinde bulunan Tekirdağ İrtibat Büromuzun 12.12.2023 tarihi itibarıyla kapatılmasına, müşterilerin genel müdürlük nezdine aktarılmasına, bu hususta III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 42'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilmesi ile resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225016
BIST
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18:057.749
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,41
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.791
18:0529,0204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0193
|Açılış
|: 29,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
18:0531,3496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1032
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4745
En Düşük
31,0997
18:051.848,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.848,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.864,97
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|83,60
|12.006.381
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|56.136.433
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,68
|26.169.242
|% 10,00
|
|TETMT
|3.685,00
|43.979.708
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|67.354.430
|% 9,99
|
|BTCIM
|126,90
|470.988.736
|% -10,00
|
|PRZMA
|43,00
|61.506.986
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|65.304.158
|% -9,96
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|LIDER
|50,40
|233.047.358
|% -9,92
|
|THYAO
|249,00
|10.779.897.570
|% 1,10
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|TUPRS
|147,00
|4.716.222.040
|% -1,21
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|EKGYO
|7,40
|2.240.182.798
|% -1,46
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0069
|29,0204
|% 0,07
|
|Euro
|31,2825
|31,3496
|% 0,33
|
|Sterlin
|36,3513
|36,5336
|% 0,16
|
|Frank
|33,0323
|33,2313
|% 0,47
|
|Riyal
|7,7205
|7,7593
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|929,08
|931,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,01
|982,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|72,94
|72,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.979,36
|1.979,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IZFAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 658, 754 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 18 artarak (% 0.49 ) 8, 365
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17:57XU100
Endeks 7, 761 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 76, 474.00 milyon TL de
-
17:57AKBNK
Yüzde 6.53 oranında artışla 37.18 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 233, 140 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde 6.10 oranında artışla 76.50 lira fiyatla işlem gören hissede 464, 908 adet işlem