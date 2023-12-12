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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.12.2023 19:04
***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 12.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, "Çınarlı Mahallesi Kemal Sunal Sokak Bina No. 1 K. 1 Bağımsız Bölüm No. 3 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ" adresinde bulunan Tekirdağ İrtibat Büromuzun 12.12.2023 tarihi itibarıyla kapatılmasına, müşterilerin genel müdürlük nezdine aktarılmasına, bu hususta III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 42'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilmesi ile resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225016


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AVTUR 9,68 26.169.242 % 10,00  
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Platin 929,08 931,70 % 0,66  
Paladyum 979,01 982,81 % 0,66  
Brent Pet. 72,94 72,94 % 0,66  
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