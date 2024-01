***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "İzzetpaşa Mahallesi Yeniyol Caddesi No. 3 Nurol Tower Kat. 31 Ofis No. 3109 İç Kapı No. 243 Şişli/İSTANBUL" adresinde irtibat bürosu açmak üzere yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.01.2024 tarihinde olumlu karşılanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241452BIST