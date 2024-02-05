***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 18:55
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile "Cevizli Mahallesi Zuhal Sokak Bina No. 46 D. 9 Ritim İstanbul Maltepe/İSTANBUL" adresinde faaliyet gösteren Şirketimizin Cevizli İrtibat Bürosu'nun 29.02.2024 tarihi itibarıyla kapatılmasına, müşterilerin genel müdürlük nezdine aktarılmasına, bu hususta III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 42 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilmesi ile resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246973
BIST
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18:068.777
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 111,02
|Açılış
|: 8.717
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|Önceki Kapanış
|: 8.666
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8.695
En Yüksek
8.784
18:0630,5634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0727
|Açılış
|: 30,6000
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|Önceki Kapanış
|: 30,6100
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30,6898
En Düşük
30,3930
18:0632,8590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0907
|Açılış
|: 32,8500
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|Önceki Kapanış
|: 33,0000
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En Düşük
32,7755
18:061.988,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -7,79
|Açılış
|: 1.988,41
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|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
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2.011,97
En Düşük
1.977,06
BIST En Aktif Hisseler18:06
|ONCSM
|237,60
|328.054.000
|% 10,00
|
|SURGY
|56,65
|1.013.633.445
|% 10,00
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|MEGMT
|55,00
|1.085.841.267
|% 10,00
|
|MIATK
|49,72
|2.015.786.949
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|236.773.313
|% 10,00
|
|VRGYO
|32,40
|735.146.767
|% -9,80
|
|DIRIT
|17,44
|18.865.720
|% -9,64
|
|SEGYO
|7,00
|305.676.660
|% -9,09
|
|DZGYO
|5,38
|234.314.058
|% -8,03
|
|MTRKS
|57,35
|75.456.346
|% -6,75
|
|THYAO
|289,25
|14.020.792.443
|% 2,75
|
|SASA
|39,10
|5.393.185.673
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKBNK
|40,22
|4.266.859.449
|% 2,45
|
|EREGL
|43,52
|3.848.360.294
|% 0,14
|
|EKGYO
|10,17
|2.891.943.222
|% 2,42
|
|TSPOR
|1,64
|396.014.490
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKFGY
|2,19
|361.295.306
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,86
|3.634.357.955
|% 1,17
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5562
|30,5630
|% 0,24
|
|Euro
|32,8510
|32,8665
|% -0,25
|
|Sterlin
|38,1999
|38,3915
|% -0,57
|
|Frank
|34,9739
|35,1846
|% -0,22
|
|Riyal
|8,1236
|8,1644
|% 0,19
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,33
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|898,88
|900,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,86
|959,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,94
|77,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,56
|2.025,93
|% 0,66
|