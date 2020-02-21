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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.02.2020 17:58
GÜNCEL HABERLER



***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFA1CP82013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,94243
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.08.2020
Kayıt Tarihi 20.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.08.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 182 gün vadeli 25.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFA1CP82013 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %12,25, yıllık bileşik faiz oranı %12,63 ve ihraç fiyatı 0,94243 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820934


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 33,88 110.297.613 % 19,97  
RYGYO 9,68 101.536.062 % 16,91  
ESCOM 3,12 9.356.413 % 14,71  
RHEAG 1,98 5.571.359 % 13,79  
ARDYZ 14,96 19.378.585 % 13,42  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8956 7,9352 % 0,76  
Frank 6,2157 6,2531 % 0,65  
Riyal 1,6270 1,6351 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.645 25,01  
Altın Gr. 324 324 5,99  
Cumhuriyet 2.141 2.173 43,00  
Tam 2.131 2.184 44,26  
Yarım 1.030 1.057 21,41  
Çeyrek 517 528 10,71  
Gümüş.Ons 18,55 18,59 0,20  
Gümüş Gr. 3,65 3,66 0,05  
B. Petrol 57,76 57,76 -1,55  
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