***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.07.2020 18:07
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurucu A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,51
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFA1CP12119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,95183
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 182 gün vadeli 25.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFA1CP12119 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %10,25, yıllık bileşik faiz oranı %10,51 ve ihraç fiyatı 0,95183 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859090
BIST