***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFA1CP82013 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 25.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.08.2020Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,63Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFA1CP82013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.02.2020Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 21.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,94243Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.08.2020Kayıt Tarihi 20.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.08.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar21/02/2020 tarihinde 50.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 21/08/2020 vade sonu tarihli 25.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfamız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870734BIST