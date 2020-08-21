***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.08.2020 19:00
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFA1CP82013 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFA1CP82013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 20.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,94243
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.08.2020
Kayıt Tarihi 20.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.08.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
21/02/2020 tarihinde 50.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 21/08/2020 vade sonu tarihli 25.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfamız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870734
BIST