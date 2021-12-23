***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 75.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.06.2022Vade (Gün Sayısı) 179Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFA1CP62213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 22.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Ek Açıklamalar200.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 20.06.2022 vade sonu tarihli 75.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985870BIST