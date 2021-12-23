***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.12.2021 18:28
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 179
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFA1CP62213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
Ek Açıklamalar
200.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 20.06.2022 vade sonu tarihli 75.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985870
BIST