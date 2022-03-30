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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.03.2022 18:31
***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İliş


***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? arihi 17.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 48
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFA1CP52222
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 29.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin 17.05.2022 Vadeli 50.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı 30.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014171


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