***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.03.2022 18:31
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? arihi 17.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 48
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFA1CP52222
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 29.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin 17.05.2022 Vadeli 50.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı 30.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014171
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0860
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
18:0516,3581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1728
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
18:05910,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 11,23
|Açılış
|: 910,59
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
913,06
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|15,84
|2.063.349
|% 10,00
|
|ULUSE
|103,00
|11.253.313
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|151.036.886
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|317.228.353
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|166.664.596
|% 9,78
|
|KENT
|210,90
|5.222.253
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.617.234
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|124.717.929
|% -9,97
|
|PKENT
|211,60
|45.238.610
|% -9,92
|
|DZGYO
|2,62
|89.505.632
|% -9,66
|
|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 1,71
|
|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,66
|
|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 1,77
|
|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6509
|14,6587
|% 0,59
|
|Euro
|16,3434
|16,3581
|% 1,07
|
|Sterlin
|19,2099
|19,3062
|% 0,99
|
|Frank
|15,8162
|15,9115
|% 1,45
|
|Riyal
|3,8953
|3,9148
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|12,66
|
|Altın Gr.
|911
|911
|12,07
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,97
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,78
|0,16
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DESA
Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
-
17:58MAVI
Yüzde 4.39 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 924 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 85 artarak (% 1.00 ) 2, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, AKFGY, ULUSE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, KENT, DZGYO, UZERB