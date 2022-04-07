***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.04.2022 17:51
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFA1CP72212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 07.07.2022 vade sonu tarihli 50.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017269
BIST