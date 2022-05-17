***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.05.2022 17:16
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
17:092.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 20,50
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
17:0915,7569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2158
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
17:0916,6506
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,4104
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
17:09922,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 11,75
|Açılış
|: 922,75
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler17:08
|ORCAY
|19,91
|217.361.074
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.507.037
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.582.309
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.841.554
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.662.491
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.181.278
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,66
|84.508.386
|% -7,03
|
|THYAO
|42,86
|3.116.145.601
|% 0,33
|
|SISE
|20,02
|2.389.068.797
|% 3,73
|
|SAHOL
|19,43
|1.246.384.055
|% 1,04
|
|AKBNK
|7,90
|1.241.615.302
|% -0,88
|
|KRDMD
|14,91
|1.226.709.019
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|812.787.436
|% 1,53
|
|YKBNK
|4,32
|1.208.360.170
|% -0,46
|
|SKBNK
|1,18
|232.108.380
|% 4,42
|
|AKBNK
|7,90
|1.241.615.302
|% -0,88
|
|SISE
|20,02
|2.389.068.797
|% 3,73
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7515
|15,7570
|% 1,39
|
|Euro
|16,6180
|16,6506
|% 2,53
|
|Sterlin
|19,5809
|19,6791
|% 2,61
|
|Frank
|15,7923
|15,8874
|% 2,27
|
|Riyal
|4,1879
|4,2089
|% 1,43
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-1,75
|
|Altın Gr.
|923
|923
|12,01
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|93,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,72
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,18
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,84
|