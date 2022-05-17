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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.05.2022 17:16
***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İliş


***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022

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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:092.411
Değişim :  0,86% |  20,50
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.391  
En Yüksek
2.417 En Düşük
2.380
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 19,91 217.361.074 % 10,00  
EGEPO 8,03 45.507.037 % 10,00  
IMASM 38,78 67.582.309 % 9,98  
EUHOL 2,76 25.841.554 % 9,96  
MANAS 23,70 27.662.491 % 9,93  
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17:08 Alış Satış %  
Dolar 15,7515 15,7570 % 1,39  
Euro 16,6180 16,6506 % 2,53  
Sterlin 19,5809 19,6791 % 2,61  
Frank 15,7923 15,8874 % 2,27  
Riyal 4,1879 4,2089 % 1,43  
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17:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.823 -1,75  
Altın Gr. 923 923 12,01  
Cumhuriyet 6.171 6.265 93,00  
Tam 6.134 6.292 81,00  
Yarım 2.965 3.044 39,18  
Çeyrek 1.487 1.522 19,59  
Gümüş.Ons 21,70 21,72 0,09  
Gümüş Gr. 10,97 10,98 0,18  
B. Petrol 115 115 0,84  
Seans Raporu 17:08
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