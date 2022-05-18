***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.05.2022 16:21
30.04.2021 Evet
Ek Açıklamalar
Finansman bonosu itfa olduğundan dolayı süreç sonlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031146
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0680
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
18:0516,7646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
18:05933,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,35
|Açılış
|: 933,75
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
936,12
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,90
|133.339.157
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|32.006.672
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.550.627
|% 9,97
|
|SELVA
|10,60
|22.875.556
|% 9,96
|
|ARMDA
|131,40
|1.693.542
|% 9,96
|
|ULUUN
|12,65
|308.307.906
|% -9,96
|
|SMRTG
|23,12
|195.965.789
|% -7,30
|
|ELITE
|20,00
|15.029.285
|% -4,67
|
|TUREX
|12,25
|23.201.297
|% -4,45
|
|DENGE
|1,76
|6.149.821
|% -4,35
|
|ARDYZ
|6,12
|368.869.835
|% 9,87
|
|ULUUN
|12,65
|308.307.906
|% -9,96
|
|KONKA
|22,44
|239.958.188
|% -1,15
|
|SMRTG
|23,12
|195.965.789
|% -7,30
|
|ORCAY
|21,90
|133.339.157
|% 9,99
|
|ARDYZ
|6,12
|368.869.835
|% 9,87
|
|MOBTL
|1,70
|56.824.146
|% -1,73
|
|FORMT
|1,44
|18.529.888
|% 1,41
|
|BMSCH
|8,64
|93.676.857
|% 4,60
|
|IHLGM
|0,72
|7.438.220
|% -1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9376
|15,9701
|% 0,43
|
|Euro
|16,7045
|16,7646
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,6990
|19,7977
|% -0,59
|
|Frank
|16,0938
|16,1907
|% 0,94
|
|Riyal
|4,2402
|4,2614
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|6,35
|
|Altın Gr.
|933
|934
|5,27
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOGUB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 760 adet işlem
-
17:58OYAKC
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 539, 823 adet işlem
-
17:57OZRDN
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 320 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
-
17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de