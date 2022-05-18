***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 75.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 17.05.2022Vade (Gün Sayısı) 91Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFA1CP52214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 14.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 15.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 15.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A+ (tr) 22.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A+ (tr) 22.04.2022 EvetEk AçıklamalarFinansman bonosu itfa olduğundan dolayı süreç sonlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031144BIST