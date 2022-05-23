***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceğracının Derecelendirme Notu Var mı? EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A (Trk) 30.04.2021 EvetEk AçıklamalarFinansman bonosu itfa olduğundan dolayı süreç ilgili adımdan sonlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031861BIST