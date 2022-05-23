***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.05.2022 18:11
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceğracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating A (Trk) 30.04.2021 Evet
Ek Açıklamalar
Finansman bonosu itfa olduğundan dolayı süreç ilgili adımdan sonlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031861
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,0928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1672
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,3270
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,2910
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05966,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 17,42
|Açılış
|: 966,21
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,86
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0703
|16,0716
|% 0,92
|
|Euro
|17,2168
|17,3335
|% 1,75
|
|Sterlin
|20,0895
|20,1902
|% 0,55
|
|Frank
|16,6742
|16,7746
|% 1,54
|
|Riyal
|4,2744
|4,2958
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|12,46
|
|Altın Gr.
|965
|965
|16,14
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,07
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,25
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,12
|