***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma aracı iftası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni .Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 17.03.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.08.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,86Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,66Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFA1CP82211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.03.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 16.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 17.05.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 17.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,94465Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.08.2022Kayıt Tarihi 15.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating, A+ (tr) 22.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating, A+ (tr) 22.04.2022 EvetKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar17.03.2022 Kurul Kayıt tarihli 400.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 17.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 16.08.2022 vadeli 100.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracımız itfa olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056049BIST