***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 450.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 21.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.04.2023Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 13,49Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,43Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFA1CP42314Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.06.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 06.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 07.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,88116Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.04.2023Kayıt Tarihi 03.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A+ (tr) 22.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A+ (tr) 22.04.2022 EvetKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar450.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 04.04.2023 vade sonu tarihli 50.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068885BIST