***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









tiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.01.2023Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,73Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,86Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFA1CP12325Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.06.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 13.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 14.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 0,93693Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.01.2023Kayıt Tarihi 12.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 75.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş A+ (tr) 22.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş A+ (tr) 22.04.2022 EvetKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar450.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 13.01.2023 vade sonu tarihli 75.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072279BIST