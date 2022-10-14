***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.10.2022 17:08
tiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,73
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,86
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFA1CP12325
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.06.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 14.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
İhraç Fiyatı 0,93693
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.01.2023
Kayıt Tarihi 12.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 75.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş A+ (tr) 22.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş A+ (tr) 22.04.2022 Evet
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
450.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 13.01.2023 vade sonu tarihli 75.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072279
BIST