***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Sehven girilen döviz kuru tutarı, açıklamadan çıkartılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 450.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 21.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 125.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.10.2022Vade (Gün Sayısı) 59Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 4,85Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 36,62Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFA1CPE2237Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.06.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 15.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 16.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 16.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000İhraç Fiyatı 0,95082Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.10.2022Kayıt Tarihi 13.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 125.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A+ tr 22.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A+ tr 22.04.2022 EvetKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar450.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 14.10.2022 vade sonu tarihli 125.000.000 TL nominal tutarda ki borçlanma aracı ihracımız itfa olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072441BIST