***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.01.2023 14:22
Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A+ (tr) 22.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
750.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 04.07.2023 vade sonu tarihli 75.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracımızın ihracının 06.01.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093094
BIST
14:115.612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -14,08
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
14:1118,7452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0235
|Açılış
|: 18,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
14:1119,9220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1559
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
14:111.120,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 14,96
|Açılış
|: 1.120,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler14:11
|EYGYO
|22,90
|13.120.715
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|72.095.878
|% 9,94
|
|BFREN
|5.228,00
|251.739.132
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.206.125
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|317.678.456
|% 9,93
|
|ULUSE
|225,00
|54.902.874
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.297.204
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|3.917.058
|% -9,93
|
|DIRIT
|5,85
|888.164
|% -7,73
|
|LIDER
|90,30
|17.590.297
|% -7,29
|
|EREGL
|42,92
|5.669.444.117
|% 1,61
|
|EKGYO
|9,46
|5.383.411.910
|% 0,42
|
|THYAO
|146,70
|4.484.695.648
|% -0,47
|
|ASELS
|66,35
|3.822.496.471
|% -3,98
|
|KRDMD
|19,37
|3.386.748.693
|% 2,98
|
|EKGYO
|9,46
|5.383.411.910
|% 0,42
|
|KRDMD
|19,37
|3.386.748.693
|% 2,98
|
|YKBNK
|11,89
|1.934.160.605
|% 1,36
|
|ISCTR
|13,00
|1.829.887.759
|% 2,60
|
|PETKM
|20,24
|2.734.037.509
|% -1,17
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7387
|18,7452
|% 0,13
|
|Euro
|19,9028
|19,9220
|% 0,79
|
|Sterlin
|22,5620
|22,6752
|% 0,99
|
|Frank
|20,1397
|20,2610
|% 1,12
|
|Riyal
|4,9709
|4,9959
|% 0,17
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|23,27
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|14,96
|
|Cumhuriyet
|7.524
|7.638
|54,00
|
|Tam
|7.564
|7.622
|47,00
|
|Yarım
|3.663
|3.726
|23,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|14,70
|14,72
|0,29
|
|B. Petrol
|80,05
|80,05
|-2,05
|