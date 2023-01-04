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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.01.2023 14:22
***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İliş

Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A+ (tr) 22.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
750.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 04.07.2023 vade sonu tarihli 75.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracımızın ihracının 06.01.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093094


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Cumhuriyet 7.524 7.638 54,00  
Tam 7.564 7.622 47,00  
Yarım 3.663 3.726 23,00  
Çeyrek 1.837 1.863 12,00  
Gümüş.Ons 24,37 24,41 0,41  
Gümüş Gr. 14,70 14,72 0,29  
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