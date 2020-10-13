***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR Evet 0 Bağımsız Üye DeğilATİLLA ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli GENEL MÜDÜR Evet 0 Bağımsız Üye DeğilASİYE GÜLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil YÖNETİCİ Evet 0 Bağımsız Üye DeğilMEHMET TAYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli YÖNETİCİ Evet 0 Bağımsız Üye DeğilMEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli YÖNETİCİ Evet 0 Bağımsız Üye DeğilFATMA KARAGÖZLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAYŞE TERZİ Yönetim Kurulu Başkanı YöneticiFATMA KARAGÖZLÜ Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiATİLLA ESEN GENEL MÜDÜR YöneticiMEHMET TAYLAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YöneticiMEHMET SELİM TUNÇBİLEK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAYŞE TERZİ Y.K.BAŞKANIFATMA KARAGÖZLÜ Y.K.ÜYESİATİLLA ESEN GENEL MÜDÜRMEHMET TAYLAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISIADEM KARATEPE MÜDÜRÖZCAN CAN MÜDÜRMEHMET SELİM TUNÇBİLEK GENEL MÜDÜR YARDIMCISIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881114BIST