***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2020 12:36
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR Evet 0 Bağımsız Üye Değil
ATİLLA ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli GENEL MÜDÜR Evet 0 Bağımsız Üye Değil
ASİYE GÜLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil YÖNETİCİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil
MEHMET TAYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli YÖNETİCİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli YÖNETİCİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil
FATMA KARAGÖZLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYŞE TERZİ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
FATMA KARAGÖZLÜ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
ATİLLA ESEN GENEL MÜDÜR Yönetici
MEHMET TAYLAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetici
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetici
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
AYŞE TERZİ Y.K.BAŞKANI
FATMA KARAGÖZLÜ Y.K.ÜYESİ
ATİLLA ESEN GENEL MÜDÜR
MEHMET TAYLAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ADEM KARATEPE MÜDÜR
ÖZCAN CAN MÜDÜR
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881114
BIST