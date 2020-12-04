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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.12.2020 19:21



***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
İstanbul Göztepe İrtibat Bürosu Bağdat Cad. Pamir Apt. No:251/10 Caddebostan, Kadıköy / İstanbul HASAN NURİ TURHAN 2164072626 2164072620 17.07.2015
Ankara İrtibat Bürosu Tunus Cad. NO:14 / 4 Çankaya / Ankara VOLKAN ERTEK 3124190477 3124190478 20.06.2014
Bursa İrtibat Bürosu Kükürtlü Mah. Başaran Sokak Güney Apt. No:6 Osmangazi / Bursa FATİH KAYA 2242333083 2242330334 23.01.2015
İzmir İrtibat Bürosu Cumhuriyet Bulvarı No:133 D:2 Alsancak/İZMİR MURAT BİLEN 2324040121 2324184201 14.05.2015
Beylikdüzü İrtibat Bürosu Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1997.Sok., Phuket Life Residance No:12 K:5 Daire No : 41 Esenyurt - Beylikdüzü / İstanbul KENAN KORKMAZ 2128524439 2128534641 16.06.2016
Mersin İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi 4701. Sokak Adil Kanun İş Hanı No:13 K:15 D:17/18 Akdeniz/Mersin İSMAİL ORUÇ 3242388833 3242388834 12.12.2016
Ataşehir İrtibat Bürosu Barbaros Mahallesi Gelincik Sok. Uphill Court C3 Blok No:2 D:1 Ataşehir / İstanbul SELİM KURTULMUŞ 2166884240 2166884233 10.01.2017
Zekeriyaköy İrtibat Bürosu Zekeriyaköy Mahallesi 4.Cad. Alışveriş Blok N4N/15 N15 Zekeriyaköy ? İstanbul EVREN ATIŞ 2122025200 2122025240 08.08.2019
Kadıköy İrtibat Bürosu Osmanağa Mahallesi Osmancik Sokak Emin Han No:12/105 Kadikoy / Istanbul BARIŞ BÜYÜKDEMİR 2163383536 2163383537 07.02.2019
Antalya İrtibat Bürosu Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi No:100 Ayseli Göksoy Apartmanı Kat:1 Daire:4 Muratpaşa / ANTALYA MURAT DEMİRBAĞ 2423240900 2423240896 10.12.2019
Kurtköy İrtibat Bürosu Yenişehir Mahallesi Mustafa Akyol Caddesi Work Square MVK No:13 Daire:206 Kurtkoy - Pendik / ISTANBUL MELEK İŞLER 2166297969 2166297466 10.12.2019
Maltepe İrtibat Bürosu Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Sitesi No:46/F A6 Blok D:23 Maltepe / İSTANBUL RAMAZAN KESKİN 2167558035 2167558284 16.11.2020




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891526


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Riyal 2,0761 2,0865 % 0,49  
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Altın Gr. 461 461 0,79  
Cumhuriyet 3.063 3.110 0,00  
Tam 3.055 3.134 8,60  
Yarım 1.477 1.516 4,16  
Çeyrek 741 758 2,08  
Gümüş.Ons 24,09 24,12 -0,03  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,03  
B. Petrol 48,91 48,91 0,20  
Seans Raporu 18:05
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