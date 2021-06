***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihiİstanbul Göztepe İrtibat Bürosu Bağdat Cad. Pamir Apt. No:251/10 Caddebostan, Kadıköy / İstanbul HASAN NURİ TURHAN 2164072626 2164072620 17.07.2015Ankara İrtibat Bürosu Tunus Cad. NO:14 / 4 Çankaya / Ankara VOLKAN ERTEK 3124190477 3124190478 20.06.2014Bursa İrtibat Bürosu Kükürtlü Mah. Başaran Sokak Güney Apt. No:6 Osmangazi / Bursa ERCAN KOCA 2242333083 2242330334 23.01.2015İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:69 Anadolu Sigorta İş Hanı 3. ve 4. Konak İzmir MURAT BİLEN 2324040121 2324184201 14.05.2015Beylikdüzü İrtibat Bürosu Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1997.Sok., Phuket Life Residance No:12 K:5 Daire No : 41 Esenyurt - Beylikdüzü / İstanbul KENAN KORKMAZ 2128524439 2128534641 16.06.2016Mersin İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi 4701. Sokak Adil Kanun İş Hanı No:13 K:15 D:17/18 Akdeniz/Mersin İSMAİL ORUÇ 3242388833 3242388834 12.12.2016Ataşehir İrtibat Bürosu Barbaros Mahallesi Gelincik Sok. Uphill Court C3 Blok No:2 D:1 Ataşehir / İstanbul SELİM KURTULMUŞ 2166884240 2166884233 10.01.2017Zekeriyaköy İrtibat Bürosu Zekeriyaköy Mahallesi 4.Cad. Alışveriş Blok N4N/15 N15 Zekeriyaköy ? İstanbul AYŞE TEMUR 2122025200 2122025240 08.08.2019Kadıköy İrtibat Bürosu Osmanağa Mahallesi Osmancik Sokak Emin Han No:12/105 Kadikoy / Istanbul B 02.09.2020Maltepe İrtibat Bürosu Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Sitesi No:46/F A6 Blok D:23 Maltepe / İSTANBUL RAMAZAN KESKİN 2167558035 2167558284 16.11.2020Çankaya İrtibat Bürosu Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:266 Tepe Prime İş Merkezi B Blok No:62 Çankaya / ANKARA ENGİN DENİZ AVCI 3123090260 2123711801 26.02.2021Eskişehir İrtibat Bürosu Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi No:13 Yalçın Kılıçoğlu Plaza K:5 D:508 Tepebaşı / ESKİŞEHİR KÜBRA CEREN ERDEN 2225020164 2123711801 03.03.2021Çanakkale İrtibat Bürosu Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Kıyı AVM N25 Merkez / ÇANAKKALE DİLBER AKKAYA VURAL 2862180400 2862180200 24.03.2021Kırıkkale İrtibat Bürosu İstanbul Caddesi Yenidoğan Mahallesi 608. Sokak N7 D:1 71200 Merkez / KIRIKKALE UĞUR KAPLAN 3182256867 2123711801 31.05.2021Ayvalık İrtibat Bürosu Vehbibey Mahallesi Barbaros Caddesi No:3 D:3 Ayvalık BALIKESİR MUSTAFA ZEKİ KAYAHAN 2663126177 2663126171 14.06.2021Zorlu Center İrtibat Bürosu Levazım Mahallesi Koru Sokağı No:2 R3 Kule T242 34340 Beşiktaş İstanbul TUĞBERK TOKMAKOĞLU 2128438205 2123711801 21.06.2021Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 44000000 TRY 44,00RTA LAB.BİY.ÜR.İLAÇ VE MAKİNE SAN.A.Ş 43000000 TRY 43,00İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş 10000000 TRY 10,00FATMA KARAGÖZLÜ 3000000 TRY 3,00TOPLAM 100000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR Evet 0 Bağımsız Üye DeğilATİLLA ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli GENEL MÜDÜR Evet 0 Bağımsız Üye DeğilASİYE GÜLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil YÖNETİCİ Evet 0 Bağımsız Üye DeğilMEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli YÖNETİCİ Evet 0 Bağımsız Üye DeğilFATMA KARAGÖZLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye DeğilAYSUN KANDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 01.06.2021 İcrada Görevli OPERASYON MÜDÜRÜ Evet 0 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAYŞE TERZİ Yönetim Kurulu Başkanı YöneticiFATMA KARAGÖZLÜ Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiATİLLA ESEN GENEL MÜDÜR YöneticiMEHMET SELİM TUNÇBİLEK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YöneticiAYSUN KANDEMİR TAKAS ve OPERASYON MÜDÜRÜ YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAYŞE TERZİ Y.K.BAŞKANIFATMA KARAGÖZLÜ Y.K.ÜYESİATİLLA ESEN GENEL MÜDÜRMEHMET SELİM TUNÇBİLEK GENEL MÜDÜR YARDIMCISIAYSUN KANDEMİR TAKAS ve OPERASYON MÜDÜRÜADEM KARATEPE MÜDÜRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944649BIST