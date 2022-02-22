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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.02.2022 12:24
***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR Evet 0 Bağımsız Üye Değil
ASİYE GÜLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil YÖNETİCİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli YÖNETİCİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil
FATMA KARAGÖZLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil
MEHMET SERKAN ESENPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet 0 Bağımsız Üye Değil
AYSUN KANDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 01.06.2021 İcrada Görevli OPERASYON MÜDÜRÜ Evet 0 Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYŞE TERZİ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
FATMA KARAGÖZLÜ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
MEHMET SERKAN ESENPAK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetici
AYSUN KANDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
ADEM KARATEPE Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
SELEN DERİN Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
AHMET HULUSİ KONUK Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
MEHMET MURAT DÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
SERTAN KARGIN Direktör Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
AYŞE TERZİ Y.K.BAŞKANI
FATMA KARAGÖZLÜ Y.K.ÜYESİ
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK Y.K.ÜYESİ
MEHMET SERKAN ESENPAK Y.K.ÜYESİ ve GENEL MÜDÜR
AYSUN KANDEMİR Y.K.ÜYESİ
ADEM KARATEPE GENEL MÜDÜR YARDIMICISI
SELEN DERİN GENEL MÜDÜR YARDIMICISI
AHMET HULUSİ KONUK GENEL MÜDÜR YARDIMICISI
MEHMET MURAT DÖNMEZ GENEL MÜDÜR YARDIMICISI
SERTAN KARGIN DİREKTÖR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003415


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Tam 5.569 5.708 67,28  
Yarım 2.692 2.761 32,54  
Çeyrek 1.350 1.381 16,28  
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Gümüş Gr. 10,64 10,65 0,11  
B. Petrol 96,06 96,06 3,07  
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