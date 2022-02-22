***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR Evet 0 Bağımsız Üye DeğilASİYE GÜLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil YÖNETİCİ Evet 0 Bağımsız Üye DeğilMEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli YÖNETİCİ Evet 0 Bağımsız Üye DeğilFATMA KARAGÖZLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye DeğilMEHMET SERKAN ESENPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet 0 Bağımsız Üye DeğilAYSUN KANDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 01.06.2021 İcrada Görevli OPERASYON MÜDÜRÜ Evet 0 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAYŞE TERZİ Yönetim Kurulu Başkanı YöneticiFATMA KARAGÖZLÜ Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiMEHMET SELİM TUNÇBİLEK Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiMEHMET SERKAN ESENPAK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür YöneticiAYSUN KANDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiADEM KARATEPE Genel Müdür Yardımcısı YöneticiSELEN DERİN Genel Müdür Yardımcısı YöneticiAHMET HULUSİ KONUK Genel Müdür Yardımcısı YöneticiMEHMET MURAT DÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı YöneticiSERTAN KARGIN Direktör YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAYŞE TERZİ Y.K.BAŞKANIFATMA KARAGÖZLÜ Y.K.ÜYESİMEHMET SELİM TUNÇBİLEK Y.K.ÜYESİMEHMET SERKAN ESENPAK Y.K.ÜYESİ ve GENEL MÜDÜRAYSUN KANDEMİR Y.K.ÜYESİADEM KARATEPE GENEL MÜDÜR YARDIMICISISELEN DERİN GENEL MÜDÜR YARDIMICISIAHMET HULUSİ KONUK GENEL MÜDÜR YARDIMICISIMEHMET MURAT DÖNMEZ GENEL MÜDÜR YARDIMICISISERTAN KARGIN DİREKTÖRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003415BIST