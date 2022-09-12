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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.09.2022 14:50
***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 43999000 TRY 43,9999
RTA LAB.BİY.ÜR.İLAÇ VE MAKİNE SAN.A.Ş 43000000 TRY 43,00
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş 10000000 TRY 10,00
FATMA KARAGÖZLÜ 3000000 TRY 3,00
MURAT GÜLER 100 TRY 0,0001
TOPLAM 100000000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062337


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BIST En Aktif Hisseler14:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 33,22 8.413.443 % 10,00  
CMENT 61,70 1.755.123 % 9,98  
HKTM 38,84 56.491.640 % 9,97  
YONGA 28,68 436.338 % 9,97  
ASELS 32,24 5.140.420.976 % 9,96  
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14:39 Alış Satış %  
Dolar 18,2326 18,2380 % 0,02  
Euro 18,4999 18,5083 % 1,05  
Sterlin 21,2331 21,3396 % 0,78  
Frank 19,0266 19,1412 % 0,58  
Riyal 4,8384 4,8626 % 0,00  
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14:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 11,47  
Altın Gr. 1.013 1.013 6,10  
Cumhuriyet 6.770 6.872 28,00  
Tam 6.805 6.852 23,00  
Yarım 3.316 3.348 10,00  
Çeyrek 1.663 1.675 6,00  
Gümüş.Ons 19,41 19,44 0,58  
Gümüş Gr. 11,30 11,32 0,25  
B. Petrol 93,59 93,59 0,75  
Seans Raporu 14:39
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