***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.09.2022 14:50
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 43999000 TRY 43,9999
RTA LAB.BİY.ÜR.İLAÇ VE MAKİNE SAN.A.Ş 43000000 TRY 43,00
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş 10000000 TRY 10,00
FATMA KARAGÖZLÜ 3000000 TRY 3,00
MURAT GÜLER 100 TRY 0,0001
TOPLAM 100000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062337
BIST
14:393.646
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 124,98
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
14:3918,2380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
14:3918,5083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1922
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
14:391.013,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,41
|Açılış
|: 1.013,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.013,95
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler14:39
|RODRG
|33,22
|8.413.443
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|56.491.640
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|ASELS
|32,24
|5.140.420.976
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|483.472.410
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,36
|8.866.891.921
|% 9,05
|
|ISCTR
|12,73
|7.868.408.733
|% 2,33
|
|YKBNK
|9,75
|5.764.863.085
|% 6,79
|
|EREGL
|33,62
|5.403.946.883
|% 3,57
|
|ASELS
|32,24
|5.140.420.976
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,33
|3.528.139.466
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,73
|7.868.408.733
|% 2,33
|
|YKBNK
|9,75
|5.764.863.085
|% 6,79
|
|AKBNK
|17,36
|8.866.891.921
|% 9,05
|
|KRDMD
|15,29
|3.407.789.838
|% 7,22
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2326
|18,2380
|% 0,02
|
|Euro
|18,4999
|18,5083
|% 1,05
|
|Sterlin
|21,2331
|21,3396
|% 0,78
|
|Frank
|19,0266
|19,1412
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8384
|4,8626
|% 0,00
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|11,47
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|6,10
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.805
|6.852
|23,00
|
|Yarım
|3.316
|3.348
|10,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.675
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,44
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,25
|
|B. Petrol
|93,59
|93,59
|0,75
|
Seans Raporu
14:39
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-
14:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 84 artarak (% 3.74 ) 3, 266
-
14:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HURGZ, HALKB, AFYON, GARAN, INVEO, QNBFL, CMENT, HKTM, RODRG, TURSG
-
14:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNPAM, ASUZU
-
14:54
GEDIK, HKTM, ROYAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:54
TURGG, EUKYO, DGNMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında