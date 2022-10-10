***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.10.2022 14:40
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 43999900 TRY 43,9999
RTA LAB.BİY.ÜR.İLAÇ VE MAKİNE SAN.A.Ş 43000000 TRY 43,00
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş 10000000 TRY 10,00
FATMA KARAGÖZLÜ 3000000 TRY 3,00
MURAT GÜLER 100 TRY 0,0001
TOPLAM 100000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069810
BIST
14:413.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 19,47
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:4118,5923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0237
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:4118,0319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0698
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:411.001,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -12,56
|Açılış
|: 1.003,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler14:41
|ERCB
|42,48
|58.533.877
|% 9,99
|
|CRFSA
|44,32
|84.677.775
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|115.443.600
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|384.937.416
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.366.124
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,67
|130.704.240
|% -6,60
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,95
|4.002.542.208
|% 2,08
|
|EKGYO
|4,34
|1.848.288.173
|% 0,93
|
|SASA
|85,85
|1.774.976.187
|% -1,38
|
|SISE
|30,18
|1.553.040.184
|% 1,41
|
|ASELS
|31,98
|1.486.550.214
|% 1,59
|
|EKGYO
|4,34
|1.848.288.173
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,72
|194.143.625
|% -2,82
|
|DOHOL
|5,34
|577.910.231
|% 0,19
|
|YKBNK
|8,11
|799.493.038
|% -0,37
|
|ISCTR
|8,29
|746.527.187
|% -0,72
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5647
|18,5923
|% -0,13
|
|Euro
|18,0129
|18,0319
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,4744
|20,5771
|% -0,51
|
|Frank
|18,5182
|18,6297
|% -0,67
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% -0,20
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-18,56
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-10,88
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|-72,00
|
|Tam
|6.746
|6.797
|-134,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,79
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|-0,20
|
|B. Petrol
|97,00
|97,00
|-0,92
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:56EKIZ
Yüzde 6.16 oranında artışla 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 595 adet işlem
-
14:55FADE
Yüzde 8.12 oranında artışla 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 278, 605 adet işlem
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 29 artarak (% 0.39 ) 3, 931
-
14:54XU100
Endeks 3, 588 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 36, 526.00 milyon TL de
-
14:54SEYKM
Yüzde 6.18 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 817, 197 adet işlem