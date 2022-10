***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 43999900 TRY 43,9999RTA LAB.BİY.ÜR.İLAÇ VE MAKİNE SAN.A.Ş 43000000 TRY 43,00İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş 10000000 TRY 10,00FATMA KARAGÖZLÜ 3000000 TRY 3,00MURAT GÜLER 100 TRY 0,0001TOPLAM 100000000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069810BIST