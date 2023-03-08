***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.03.2023 17:22
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR Evet 0 Bağımsız Üye Değil
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli YÖNETİCİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil
FATMA KARAGÖZLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 3 Bağımsız Üye Değil
MEHMET SERKAN ESENPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet 0 Bağımsız Üye Değil
HAKAN GÜÇLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 Bağımsız Üye
KEMAL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121736
BIST
17:595.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
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|Açılış
|: 5.379
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|Açılış
|: 19,1800
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|Önceki Kapanış
|: 19,1100
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En Düşük
18,8991
17:5919,9756
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 1.107,61
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|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
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1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|LIDFA
|5,39
|87.229.957
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.345.430
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,30
|61.572.430
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.806.983
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.331.080
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|240.903.156
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.020.054
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|3.074.311
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.774.034
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|ASTOR
|46,32
|6.265.983.884
|% -4,97
|
|AKBNK
|19,97
|6.247.041.218
|% 7,25
|
|ISCTR
|14,27
|5.633.643.247
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,53
|5.365.801.512
|% 7,66
|
|EREGL
|43,06
|4.597.471.029
|% -2,84
|
|YKBNK
|11,53
|5.365.801.512
|% 7,66
|
|ISCTR
|14,27
|5.633.643.247
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,97
|6.247.041.218
|% 7,25
|
|SKBNK
|2,69
|729.482.405
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,12
|1.990.431.030
|% 0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9388
|18,9417
|% 0,11
|
|Euro
|19,9622
|19,9713
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,2972
|22,4090
|% -0,05
|
|Frank
|20,0034
|20,1239
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0297
|5,0550
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|4,66
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|3,28
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.537
|7.605
|22,00
|
|Yarım
|3.682
|3.721
|10,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.861
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,16
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|0,03
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-0,71
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