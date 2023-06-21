***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.06.2023 16:13
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Soykan KUŞ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 21.06.2023 0212 371 43 51 yatirimciiliskileri@a1capital.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 926704 / 926749 / 926708
İsmail ÇELEBİ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 21.06.2023 0212 371 18 78 yatirimciiliskileri@a1capital.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160869
BIST
'
16:425.228
En Düşük
|Değişim
|: -0,45%
|| -23,85
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.223
En Yüksek
5.329
16:4223,5504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0097
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
16:4225,7388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0145
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
16:421.455,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.454,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.453,51
BIST En Aktif Hisseler16:42
|POLTK
|2.772,00
|33.455.934
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|111.731.943
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|16.401.223
|% 10,00
|
|BIGCH
|22,46
|168.394.315
|% 9,99
|
|MACKO
|83,15
|79.845.707
|% 9,99
|
|ATSYH
|63,90
|1.453.469
|% -10,00
|
|EMNIS
|49,64
|5.826.579
|% -9,99
|
|BMSTL
|54,30
|38.163.180
|% -9,95
|
|KAPLM
|87,40
|79.231.812
|% -9,94
|
|IHAAS
|102,20
|59.914.840
|% -9,24
|
|THYAO
|170,30
|4.659.594.532
|% -0,64
|
|YKBNK
|12,55
|2.616.102.963
|% 0,88
|
|AKBNK
|19,27
|2.473.003.589
|% 1,21
|
|KCHOL
|95,35
|1.777.712.591
|% -0,68
|
|ASELS
|49,28
|1.709.953.939
|% 1,65
|
|YKBNK
|12,55
|2.616.102.963
|% 0,88
|
|AKBNK
|19,27
|2.473.003.589
|% 1,21
|
|ISCTR
|13,33
|1.653.834.377
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,52
|691.860.017
|% -1,95
|
|KOZAL
|20,36
|1.585.810.919
|% 0,00
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5443
|23,5504
|% -0,04
|
|Euro
|25,7301
|25,7388
|% 0,06
|
|Sterlin
|29,8380
|29,9877
|% -0,47
|
|Frank
|26,0881
|26,2452
|% -0,19
|
|Riyal
|6,2601
|6,2915
|% -0,03
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-10,80
|
|Altın Gr.
|1.460
|1.461
|-6,04
|
|Cumhuriyet
|9.565
|9.705
|-65,00
|
|Tam
|9.518
|9.760
|-59,50
|
|Yarım
|4.623
|4.748
|-51,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.374
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|17,25
|17,28
|-0,28
|
|B. Petrol
|76,08
|76,08
|0,18
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57SUWEN
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 52.50 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 003 adet işlem
-
16:56EGPRO
Yüzde -6.12 oranında düşüşle 92.00 lira fiyatla işlem gören hissede 559, 460 adet işlem
-
16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, SAHOL, HEKTS
-
16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 78 kaybederek (% -0.46 ) 4, 713
-
16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, POLTK, ATAGY, INVEO, DGGYO, MAKIM, PKENT, VKFYO, MACKO, EUREN