***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR 0 Bağımsız Üye DeğilMEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil YÖNETİCİ 0 Bağımsız Üye DeğilFATMA KARAGÖZLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 3 Bağımsız Üye DeğilMEHMET SERKAN ESENPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet 0 Bağımsız Üye DeğilHAKAN GÜÇLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 Bağımsız ÜyeKEMAL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164545BIST