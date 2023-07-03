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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.07.2023 18:22
***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR 0 Bağımsız Üye Değil
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil YÖNETİCİ 0 Bağımsız Üye Değil
FATMA KARAGÖZLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 3 Bağımsız Üye Değil
MEHMET SERKAN ESENPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet 0 Bağımsız Üye Değil
HAKAN GÜÇLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 Bağımsız Üye
KEMAL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0 Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164545


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BRYAT 1.510,60 406.048.373 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.926 5,77  
Altın Gr. 1.607 1.607 8,86  
Cumhuriyet 10.716 10.878 29,00  
Tam 10.655 10.943 29,86  
Yarım 5.156 5.320 -4,00  
Çeyrek 2.586 2.660 -2,00  
Gümüş.Ons 22,90 22,93 0,14  
Gümüş Gr. 19,12 19,14 0,17  
B. Petrol 75,75 75,75 0,34  
Seans Raporu 18:05
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