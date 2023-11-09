***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 0 Bağımsız Üye DeğilMEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetici Genel Müdür 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiFATMA KARAGÖZLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet 3 Bağımsız Üye DeğilMEHMET SERKAN ESENPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye DeğilHÜSNÜ CEMAL YANGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.11.2023 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıKEMAL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216339BIST