***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 15.04.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye DeğilMEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiFATMA KARAGÖZLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.07.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet 2.22 Bağımsız Üye DeğilMEHMET SERKAN ESENPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.01.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye DeğilHÜSNÜ CEMAL YANGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.11.2023 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıKEMAL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.01.2023 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAYŞE TERZİ Yönetim Kurulu Başkanı AvukatFATMA KARAGÖZLÜ Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiMEHMET SELİM TUNÇBİLEK Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiMEHMET SERKAN ESENPAK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür YöneticiSELEN DERİN Genel Müdür Yardımcısı YöneticiAHMET HULUSİ KONUK Genel Müdür Yardımcısı YöneticiMEHMET MURAT DÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı YöneticiSERTAN KARGIN Genel Müdür Yardımcısı YöneticiMEHMET BAKİ ATILAL Genel Müdür Yardımcısı YöneticiMETE MUZAFFER BIÇAKLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı YöneticiAYSUN KANDEMİR Direktör YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAYŞE TERZİ Yönetim Kurulu BaşkanıFATMA KARAGÖZLÜ Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET SERKAN ESENPAK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürSELEN DERİN Genel Müdür YardımcısıAHMET HULUSİ KONUK Genel Müdür YardımcısıMEHMET MURAT DÖNMEZ Genel Müdür YardımcısıSERTAN KARGIN Genel Müdür YardımcısıAYSUN KANDEMİR Direktörhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219415BIST