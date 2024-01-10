***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.01.2024 18:16
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYŞE TERZİ Yönetim Kurulu Başkanı Avukat
FATMA KARAGÖZLÜ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
MEHMET SERKAN ESENPAK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetici
SELEN DERİN Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
AHMET HULUSİ KONUK Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
MEHMET MURAT DÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
SERTAN KARGIN Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
MEHMET BAKİ ATILAL Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
METE MUZAFFER BIÇAKLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
ÜZEYİR DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
AYSUN KANDEMİR Direktör Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238194
BIST