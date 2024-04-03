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***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.04.2024 18:16
***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYŞE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 15.04.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye Değil
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
FATMA KARAGÖZLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.07.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 2.22 (B) Grubu Bağımsız Üye Değil
MEHMET SERKAN ESENPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.01.2022 İcrada Görevli Genel Müdür - Evet 0 Bağımsız Üye Değil
HÜSNÜ CEMAL YANGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.11.2023 İcrada Görevli Değil - Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
KEMAL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.01.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
AYŞE TERZİ Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET SERKAN ESENPAK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
SELEN DERİN Genel Müdür Yardımcısı
AHMET HULUSİ KONUK Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET MURAT DÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı
SERTAN KARGIN Genel Müdür Yardımcısı
AYSUN KANDEMİR Direktör




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266662


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