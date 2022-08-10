***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
10.08.2022 00:02
***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2022
Karar Sayısı
2022/51
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ilişkin olarak, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 09.08.2022 tarih ve 2022/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan Bilanço, Gelir Tablosu, Özsermaye Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Mali Tablo Dipnotlarının tarafımızdan incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablolarımızın önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olma sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide olmayan finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053967
BIST
11:022.875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 45,82
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.847
11:0217,9706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1016
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9706
En Düşük
17,8065
11:0218,5755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1607
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5755
En Düşük
18,3586
11:021.031,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.031,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.032,15
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler11:00
|BARMA
|43,56
|5.478.541
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|289,70
|86.212.432
|% 9,49
|
|IZMDC
|2,68
|99.938.006
|% 9,39
|
|VKFYO
|7,72
|31.825.672
|% 8,89
|
|TIRE
|20,04
|114.881.664
|% -9,07
|
|PAMEL
|190,10
|7.387.454
|% -8,61
|
|OLMK
|11,74
|17.869.334
|% -8,28
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|THYAO
|61,30
|2.649.619.141
|% 1,91
|
|YKBNK
|5,51
|713.491.320
|% 1,85
|
|ISCTR
|6,18
|672.449.361
|% 2,32
|
|AKBNK
|10,00
|672.186.925
|% 2,04
|
|TUPRS
|296,40
|660.673.050
|% 4,26
|
|YKBNK
|5,51
|713.491.320
|% 1,85
|
|DOHOL
|4,24
|491.360.731
|% 1,19
|
|EKGYO
|3,63
|398.899.078
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|672.449.361
|% 2,32
|
|ALBRK
|1,71
|140.906.339
|% 6,87
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9535
|17,9673
|% 0,55
|
|Euro
|18,5623
|18,5801
|% 0,90
|
|Sterlin
|21,8744
|21,9841
|% 0,50
|
|Frank
|19,0095
|19,1240
|% 0,68
|
|Riyal
|4,7616
|4,7855
|% 0,47
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-4,93
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|0,97
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.911
|6.966
|-18,00
|
|Yarım
|3.367
|3.406
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|96,91
|96,91
|-0,49
|