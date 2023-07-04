***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 04.07.2023 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 numaralı maddesi hükmü gereği, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan ilgili Komitelere ilişkin olarak ekte yer alan Komite Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,"Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin SPK mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine,Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakan GÜÇLÜ'nün, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal ŞAHİN'in atanmasına,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal ŞAHİN'in, üyeliğine ise Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in atanmasına,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal ŞAHİN'in, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Selim TUNÇBİLEK ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Soykan KUŞ'un atanmasınakarar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165442BIST