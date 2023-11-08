***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.11.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sn. Hakan GÜÇLÜ'nün bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Denetim Komitesi Başkanlığı görevine Sn. Hüsnü Cemal YANGÖZ'ün seçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216002BIST