***A1CAP* *ACP* *SNICA*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
15.11.2022 10:16
***A1CAP******ACP******SNICA*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [SNICA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sanica Isı Sanayi A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak Şirketimiz A1 Capital yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079942
BIST
11:194.619
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 49,11
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.619
11:1918,6223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
11:1919,3761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1556
|Açılış
|: 19,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
11:191.065,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,37
|Açılış
|: 1.065,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler11:19
|BRLSM
|22,22
|67.733.873
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|136.843.055
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|14.520.562
|% 9,95
|
|AKENR
|5,32
|30.307.200
|% 9,92
|
|MNDRS
|9,91
|130.597.187
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|466.622.888
|% -9,97
|
|KRPLS
|10,07
|144.656.910
|% -4,64
|
|TMPOL
|30,72
|14.649.205
|% -4,60
|
|KRVGD
|19,10
|39.449.833
|% -4,60
|
|THYAO
|111,00
|3.623.853.722
|% 1,19
|
|ASELS
|41,80
|2.108.128.191
|% 0,24
|
|ODAS
|11,74
|1.876.169.255
|% -1,26
|
|EREGL
|37,24
|1.839.254.442
|% -0,27
|
|PETKM
|15,03
|1.524.715.216
|% -1,51
|
|EKGYO
|5,54
|893.851.169
|% -2,12
|
|SKBNK
|2,26
|355.639.096
|% -2,16
|
|ODAS
|11,74
|1.876.169.255
|% -1,26
|
|SNGYO
|3,43
|466.622.888
|% -9,97
|
|ALBRK
|2,65
|332.732.086
|% 3,92
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6010
|18,6223
|% 0,10
|
|Euro
|19,3627
|19,3761
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,9489
|22,0590
|% 0,67
|
|Frank
|19,7265
|19,8453
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9362
|4,9610
|% 0,03
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|6,79
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|5,22
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.041
|7.169
|35,00
|
|Yarım
|3.419
|3.505
|17,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.752
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|0,10
|
|B. Petrol
|92,78
|92,78
|-0,36
|