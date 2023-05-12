***A1CAP* *BIENY* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
12.05.2023 12:15
***A1CAP******BIENY******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporunu ekli dokümantasyonda kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150768
BIST
13:564.841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -6,96
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
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4.983
En Düşük
4.775
13:5619,6017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0550
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
13:5621,4250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0614
|Açılış
|: 23,1000
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|Önceki Kapanış
|: 23,4500
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21,7511
En Düşük
21,3407
13:561.263,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,69
|Açılış
|: 1.263,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler13:56
|AVHOL
|25,54
|28.656.876
|% 9,99
|
|IMASM
|24,02
|54.328.264
|% 8,69
|
|ATAGY
|4,67
|2.387.418
|% 7,11
|
|CCOLA
|291,00
|402.192.946
|% 6,79
|
|LUKSK
|69,00
|6.335.779
|% 6,24
|
|ARSAN
|6,48
|4.001.705
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,56
|40.635.720
|% -8,31
|
|OTTO
|89,30
|345.494
|% -7,27
|
|BOBET
|18,63
|93.283.501
|% -6,29
|
|PAMEL
|163,50
|40.326.409
|% -6,14
|
|ISCTR
|14,59
|4.773.268.060
|% 3,48
|
|KCHOL
|99,05
|3.516.429.642
|% 2,54
|
|THYAO
|133,80
|3.292.853.861
|% -1,83
|
|YKBNK
|12,04
|2.360.769.674
|% 4,42
|
|TUPRS
|72,10
|2.178.066.760
|% 0,84
|
|ISCTR
|14,59
|4.773.268.060
|% 3,48
|
|YKBNK
|12,04
|2.360.769.674
|% 4,42
|
|EKGYO
|5,94
|1.031.522.306
|% 0,17
|
|AKBNK
|19,20
|2.126.377.035
|% 3,84
|
|SKBNK
|2,44
|254.578.167
|% 0,00
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5740
|19,6017
|% 0,28
|
|Euro
|21,4071
|21,4250
|% 0,29
|
|Sterlin
|24,4866
|24,6094
|% 0,42
|
|Frank
|21,8412
|21,9728
|% 0,31
|
|Riyal
|5,2076
|5,2337
|% 0,22
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|-8,67
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|9.336
|9.478
|-178,00
|
|Tam
|9.314
|9.593
|-179,57
|
|Yarım
|4.589
|4.765
|-99,00
|
|Çeyrek
|2.288
|2.368
|-57,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,18
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