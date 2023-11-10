***A1CAP* *BINHO* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***A1CAP******BINHO******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [BINHO]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"1000 Yatırımlar Holding AŞ Paylarının Halka Arzına İlişkin Onaylı İzahname Ek.6 - Akol Hukuk Bürosu Hukukçu Raporu ve Hukukçu Raporu Sorumluluk Beyanı (2)" ekte yer almakta olup, kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217203BIST