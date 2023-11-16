***A1CAP* *BINHO* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******BINHO******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BINHO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı 14–15 Kasım 2023 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleştirilmiştir.Halka arzda idari sorumluluğu bulunan kişiler tarafından alınan pay bulunmamaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218416BIST