***A1CAP* *BINHO* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2023 12:24
***A1CAP******BINHO******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BINHO]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı 14–15 Kasım 2023 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleştirilmiştir.
Halka arzda idari sorumluluğu bulunan kişiler tarafından alınan pay bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218416
BIST
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15:587.799
En Düşük
|Değişim
|: 1,73%
|| 132,72
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.800
15:5828,6834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
15:5831,1766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0531
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
15:581.811,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.811,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.816,00
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler15:54
|ATATP
|78,25
|259.872.674
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|20.863.332
|% 9,98
|
|EMNIS
|110,40
|1.391.592
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|172.237.616
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|72.738.787
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|38.218.738
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|7.759.752
|% -9,95
|
|AVHOL
|60,50
|283.821.323
|% -9,84
|
|MARKA
|30,00
|3.240.368
|% -9,64
|
|ARASE
|66,80
|913.806.270
|% -9,30
|
|THYAO
|241,50
|6.488.148.587
|% 2,50
|
|REEDR
|28,22
|3.619.598.219
|% 1,95
|
|TUPRS
|155,10
|3.193.822.098
|% 2,24
|
|SAHOL
|58,70
|3.088.324.866
|% 1,56
|
|MIATK
|726,50
|2.558.296.507
|% -6,86
|
|EKGYO
|7,58
|1.346.059.438
|% 1,20
|
|REEDR
|28,22
|3.619.598.219
|% 1,95
|
|ZOREN
|5,08
|607.407.384
|% 0,99
|
|YKBNK
|16,87
|1.458.059.419
|% 2,30
|
|ISCTR
|20,64
|1.678.014.536
|% 2,58
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6604
|28,6780
|% 0,00
|
|Euro
|31,1655
|31,1801
|% 0,18
|
|Sterlin
|35,4153
|35,5929
|% -0,17
|
|Frank
|32,0924
|32,2857
|% -0,18
|
|Riyal
|7,6221
|7,6604
|% -0,01
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,59
|23,63
|% 0,66
|
|Platin
|900,68
|901,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,94
|1.037,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,55
|80,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.964,00
|1.964,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:54
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16:09ARDYZ
Yüzde 8.76 oranında artışla 26.58 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 241, 374 adet işlem
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16:08XU100
Endeks 7, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 52, 245.00 milyon TL de
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16:08MARBL
Yüzde 9.95 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 414, 802 adet işlem
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16:06YAPRK
Yüzde 4.73 oranında artışla 236.70 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 985 adet işlem
-
16:05HTTBT
Yüzde 6.89 oranında artışla 65.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 132, 686 adet işlem