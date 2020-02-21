***A1CAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
21.02.2020 17:25
***A1CAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [A1CAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
18/02/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFA1CP82013
Nominal Değer (TL)
25.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
25/02/2020
Vadesi (Gün)
182
İtfa Tarihi
21/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820895
BIST
17:37117.083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.441,40
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:376,1173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0162
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:376,6326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0465
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6333
En Düşük
6,5655
17:37323,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 5,39
|Açılış
|: 323,11
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|106.487.965
|% 19,97
|
|ESCOM
|3,12
|9.290.201
|% 14,71
|
|TRCAS
|3,70
|91.810.910
|% 14,20
|
|RHEAG
|1,98
|4.870.489
|% 13,79
|
|ARDYZ
|14,98
|19.147.939
|% 13,57
|
|MIPAZ
|3,05
|162.855.507
|% -14,33
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,51
|14.240.781
|% -8,20
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,91
|92.979.262
|% -5,14
|
|THYAO
|14,47
|1.700.003.670
|% 0,70
|
|ASELS
|29,08
|1.234.978.503
|% 2,54
|
|KOZAA
|12,33
|723.953.261
|% 9,70
|
|IPEKE
|9,76
|683.851.473
|% 5,97
|
|KRDMD
|2,81
|523.901.286
|% 3,69
|
|EKGYO
|1,55
|365.176.123
|% 1,31
|
|ODAS
|2,11
|415.712.903
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,81
|523.901.286
|% 3,69
|
|ALBRK
|1,54
|232.050.373
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|176.989.283
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8955
|7,9351
|% 0,76
|
|Frank
|6,2120
|6,2494
|% 0,59
|
|Riyal
|1,6268
|1,6350
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|25,80
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,39
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,60
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|57,89
|57,89
|-1,42
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1498, 1 artarak (% 1.08 ) 140, 306
-
17:51XU100
Endeks 116, 987 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 13, 457.00 milyon TL de
-
17:51GUBRF
Yüzde 4.60 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 027, 514 adet işlem
-
17:49GUSGR
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 837, 840 adet işlem
-
17:48KOZAA
Yüzde 9.88 oranında artışla 12.35 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 237, 532 adet işlem