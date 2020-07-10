***A1CAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
10.07.2020 17:34
***A1CAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
18/02/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFA1CP12119
Nominal Değer (TL)
25.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
10/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/07/2020
Vadesi (Gün)
182
İtfa Tarihi
08/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859059
BIST
17:22113.840
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -1.953,50
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:226,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
17:227,7721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7759
En Düşük
7,7277
17:22398,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,80
|Açılış
|: 398,75
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|52.308.244
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|BRYAT
|78,50
|41.452.366
|% 9,41
|
|LIDFA
|3,24
|20.812.177
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|7.905.238
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.161.601
|% -9,86
|
|TURGG
|55,20
|18.647.632
|% -9,58
|
|PEKGY
|8,76
|57.401.654
|% -8,94
|
|EKGYO
|2,11
|2.029.056.817
|% -2,31
|
|GARAN
|7,75
|1.170.172.748
|% -2,02
|
|SISE
|6,15
|1.090.471.185
|% -3,61
|
|TRKCM
|4,52
|1.077.926.854
|% -2,38
|
|THYAO
|11,71
|1.034.956.521
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,11
|2.029.056.817
|% -2,31
|
|IHLGM
|1,62
|435.902.488
|% -3,57
|
|ODAS
|2,64
|659.387.161
|% 0,38
|
|KRDMD
|3,00
|704.111.818
|% -2,91
|
|TRKCM
|4,52
|1.077.926.854
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6563
|8,6997
|% 0,35
|
|Frank
|7,2749
|7,3187
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8253
|1,8345
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|2,11
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.610
|4,70
|
|Tam
|2.664
|2.678
|4,90
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|2,40
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,10
|
Seans Raporu
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17:32VAKFN
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