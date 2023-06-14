***A1CAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***A1CAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [A1CAP]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarA1 Capital Yatırım payları, 15/06/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Aracı Kurumlar endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 135.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %26 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiA1 CAPITAL YATIRIM XUTUM 15/06/2023A1 CAPITAL YATIRIM XTUMY 15/06/2023A1 CAPITAL YATIRIM XYLDZ 15/06/2023A1 CAPITAL YATIRIM XHARZ 15/06/2023A1 CAPITAL YATIRIM XUMAL 15/06/2023A1 CAPITAL YATIRIM XAKUR 15/06/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158704BIST