***A1CAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***A1CAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [A1CAP]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi12/06/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıA1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)35.000.000Baz Fiyat (TL)25İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih15/06/2023Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi07-09/06/2023AçıklamalarA1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 135.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 35.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 15/06/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 25,00 TL/pay baz fiyat, "A1CAP.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158082BIST