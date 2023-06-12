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***A1CAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması

12.06.2023 18:10
***A1CAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması


***A1CAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [A1CAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
12/06/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
35.000.000
Baz Fiyat (TL)
25
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
15/06/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
07-09/06/2023
Açıklamalar

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 135.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 35.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 15/06/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 25,00 TL/pay baz fiyat, "A1CAP.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158082


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Yarım 4.832 4.921 52,00  
Çeyrek 2.416 2.460 29,00  
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