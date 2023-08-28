***A1CAP* *EBEBK* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
28.08.2023 11:31
***A1CAP******EBEBK******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ebebek Mağazacılık AŞ (EBEBK) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporunu ekli dokümantasyonda kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189863
BIST
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12:437.928
En Düşük
|Değişim
|: 2,74%
|| 211,67
|Açılış
|: 7.837
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|Önceki Kapanış
|: 7.717
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7.837
En Yüksek
7.954
12:4326,5645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 26,7100
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|Önceki Kapanış
|: 26,8500
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26,5784
En Düşük
26,2691
12:4328,7596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1470
|Açılış
|: 28,8500
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|Önceki Kapanış
|: 29,0000
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28,9892
En Düşük
28,2950
12:431.634,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.634,73
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|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
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1.638,02
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler12:43
|IZENR
|44,66
|882.758.849
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|173.281.544
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|199.502.216
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|343.321.437
|% 10,00
|
|ALFAS
|956,20
|682.486.593
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|493.955
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|55.856.935
|% -10,00
|
|CMENT
|123,30
|249.436
|% -7,29
|
|EGEPO
|21,72
|339.662.681
|% -6,54
|
|EUKYO
|11,38
|6.547.561
|% -4,29
|
|SISE
|54,35
|6.635.964.045
|% 5,95
|
|ISCTR
|20,50
|6.473.392.790
|% 9,74
|
|THYAO
|247,00
|4.805.881.432
|% 3,78
|
|TUPRS
|139,30
|4.134.643.801
|% 4,34
|
|ASTOR
|134,70
|3.654.929.610
|% 7,42
|
|ISCTR
|20,50
|6.473.392.790
|% 9,74
|
|YKBNK
|17,07
|3.292.443.146
|% 2,71
|
|ZOREN
|4,90
|693.729.452
|% 0,62
|
|EKGYO
|8,56
|1.183.935.705
|% -0,93
|
|SISE
|54,35
|6.635.964.045
|% 5,95
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5594
|26,5645
|% 0,12
|
|Euro
|28,7155
|28,7596
|% 0,51
|
|Sterlin
|33,2993
|33,4663
|% 0,09
|
|Frank
|29,9326
|30,1129
|% 0,12
|
|Riyal
|7,0626
|7,0980
|% 0,16
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|1,14
|
|Cumhuriyet
|11.240
|11.410
|-59,00
|
|Tam
|10.999
|11.081
|-20,00
|
|Yarım
|5.516
|5.562
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,61
|20,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,32
|