***A1CAP* *EDATA* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
06.01.2022 17:53
***A1CAP******EDATA******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
E DATA Teknoloji Pazarlama
A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989540
BIST
18:052.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
18:0513,8099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1418
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
18:0515,6966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2317
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7306
En Düşük
15,2554
18:05795,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,36
|Açılış
|: 795,23
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|46,56
|1.704.329
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|13.734.907
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|35.404.431
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|21.684.993
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.903.337
|% 9,91
|
|KRGYO
|7,04
|70.055.822
|% -9,97
|
|ELITE
|22,04
|47.620.113
|% -9,97
|
|AGYO
|2,90
|136.599.678
|% -9,38
|
|OTTO
|36,70
|955.345
|% -7,51
|
|MARKA
|3,94
|4.564.684
|% -7,29
|
|THYAO
|24,86
|3.622.754.205
|% 4,02
|
|GARAN
|11,48
|2.574.728.018
|% 0,26
|
|SISE
|14,85
|2.199.866.304
|% 3,05
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.799.759
|% 2,82
|
|PETKM
|9,38
|1.793.205.797
|% 6,11
|
|EKGYO
|2,26
|432.761.806
|% -1,31
|
|ODAS
|1,37
|129.318.585
|% -0,72
|
|CEMAS
|1,16
|87.017.521
|% -0,85
|
|KIMMR
|3,41
|188.950.789
|% 5,25
|
|ADESE
|0,79
|41.555.256
|% 2,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8055
|13,8073
|% 1,02
|
|Euro
|15,6296
|15,7169
|% 1,63
|
|Sterlin
|18,6743
|18,7680
|% 1,22
|
|Frank
|15,0232
|15,1137
|% 1,38
|
|Riyal
|3,6790
|3,6975
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-21,02
|
|Altın Gr.
|796
|796
|0,86
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|-0,18
|
|B. Petrol
|82,28
|82,28
|1,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
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17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
-
17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM