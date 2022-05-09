***A1CAP* *EDATA* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
09.05.2022 17:21
***A1CAP******EDATA******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
E DATA Teknoloji Pazarlama
A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 2 Ekte sunulmuştu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027855
BIST
17:532.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,31
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:5315,1123
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1673
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:5315,9319
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1577
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:53902,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,74
|Açılış
|: 902,47
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:51
|MEPET
|3,74
|8.584.462
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.067.843
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|315.914.392
|% 9,96
|
|YUNSA
|30,46
|64.013.159
|% 9,96
|
|DEVA
|36,08
|153.312.410
|% -8,98
|
|TDGYO
|7,16
|4.482.876
|% -7,61
|
|SANEL
|5,17
|3.727.537
|% -7,35
|
|PAMEL
|105,00
|7.259.071
|% -6,25
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|THYAO
|42,36
|3.317.016.570
|% -0,05
|
|KRDMD
|16,26
|3.033.251.634
|% 5,04
|
|SISE
|19,32
|2.721.401.853
|% -0,36
|
|TUPRS
|245,80
|2.044.552.528
|% -3,68
|
|EREGL
|33,42
|2.042.974.698
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,67
|856.384.371
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,86
|1.230.353.672
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,26
|3.033.251.634
|% 5,04
|
|AKBNK
|8,66
|1.394.912.237
|% -0,69
|
|KARSN
|5,48
|772.956.958
|% 0,74
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0948
|15,1105
|% 1,11
|
|Euro
|15,9026
|15,9253
|% 0,96
|
|Sterlin
|18,5003
|18,5931
|% 0,65
|
|Frank
|15,0823
|15,1732
|% 0,21
|
|Riyal
|4,0090
|4,0291
|% 0,95
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-21,92
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|-0,14
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,81
|
Seans Raporu
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