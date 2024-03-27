***A1CAP* *ENTRA* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
27.03.2024 17:07
***A1CAP******ENTRA******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IC Enterra Yenilenebilir Enerji AŞ (ENTRA) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporunu ekli dokümantasyonda kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263278
BIST
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18:008.807
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,66
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
18:0032,2725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0991
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2779
En Düşük
32,1073
18:0035,1336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2695
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
18:002.273,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 20,00
|Açılış
|: 2.273,38
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AGROT
|39,16
|852.715.874
|% 10,00
|
|TETMT
|13.200,00
|47.293.640
|% 10,00
|
|BVSAN
|107,30
|83.985.190
|% 9,99
|
|ODINE
|48,28
|34.893.404
|% 9,98
|
|KBORU
|119,00
|425.520.223
|% 9,98
|
|DERHL
|9,36
|42.991.650
|% -10,00
|
|VRGYO
|55,60
|479.321.845
|% -9,96
|
|ALVES
|62,40
|886.427.758
|% -9,57
|
|FADE
|18,39
|197.584.694
|% -8,96
|
|INVEO
|41,52
|167.475.645
|% -7,69
|
|MIATK
|61,85
|1.679.860.092
|% -2,52
|
|REEDR
|52,35
|1.343.658.573
|% -0,19
|
|MOGAN
|17,54
|1.143.027.523
|% -4,88
|
|ASTOR
|93,90
|1.030.102.667
|% -0,05
|
|ALVES
|62,40
|886.427.758
|% -9,57
|
|MOGAN
|17,54
|1.143.027.523
|% -4,88
|
|PSGYO
|6,43
|236.514.603
|% 2,06
|
|AHGAZ
|12,82
|368.860.423
|% -2,14
|
|QUAGR
|4,00
|109.758.183
|% 1,27
|
|MIATK
|61,85
|1.679.860.092
|% -2,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2641
|32,2725
|% 0,31
|
|Euro
|35,1038
|35,1336
|% 0,77
|
|Sterlin
|41,0245
|41,2302
|% 0,28
|
|Frank
|35,8842
|36,0641
|% 0,12
|
|Riyal
|8,6691
|8,7125
|% 0,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,52
|24,55
|% 0,66
|
|Platin
|897,50
|898,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,51
|976,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,46
|85,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.190,64
|2.191,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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